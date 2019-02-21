شكرا لقرائتكم خبر عن "موانئ دبي"تستحوذ على شركة بريطانية بأكثر من مليار دهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي، استحواذها على شركتي "بي أند أو فيريز"، و"بي أند أو فيري ماسترز"واللتان تعرفان معاً باسم بي أند أو فيريز.

وأشارت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الصفقة تبلغ قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني أو مايعادل 421 مليون دولار أو 1.5 مليار درهم وذلك قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وتخضع هذه الصفقة إلى شروط الإغلاق الاعتيادية ومن المتوقع إتمامها خلال النصف الأول من 2019.

ولفتت إلى إن هذه المعاملة تعد صفقة مع أطراف ذات علاقة بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، فإن موانئ دبي العالمية ستمتثل للمتطلبات ذات الصلة المنصوص عليها بالقانون.

ومن المتوقع أن تحقق صفقة الاستحواذ هذه أرباحاً تراكمية من السنة الأولى للدمج الكلي، وأن تتماشى مع العائد الذي تهدف موانئ دبي العالمية إلى تحقيقه.

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وتعد "بي أند أو فيريز" شركة لوجستيات متكاملة في أوروبا تضم أعمالاً رائدة في سوق نقل بضائع الدحرجة "رورو" بالعبارات ومزود حلول نقل وخدمات لوجستية أوروبية "بي أند أو فيري ماسترز".

كما يشار إلى أن المجموعة البريطانية حققت دخلا بقيمة 1.4 مليار دولار في عام 2017. كما أن لديها أسطولا من 21 سفينة تخدم أكثر من 9 ملايين راكب، وتنقل 2.5 مليون حاوية سنوياً.

وتعتبر تلك الصفقة ثاني صفقة استحواذ لـ"مواني دبي" بالعام الجديد حيث وقعت في منتصف الشهر الماضي اتفاقية لتستحوذ بموجبها على حصة تبلغ 71.3% من أسهم "بويرتوس واي لوجستيكا أس إيه" "بولوجسا" من "مينيرا فالبارايسو" وعدد من المساهمين الآخرين في "مجموعة ماتي" بتشيلي.

يشار إلى أن مؤسسة موانئ دبي العالمية كشفت في وقت سابق عن استثمارها نحو 3 مليارات دولار عام 2018 بمايعادل (11 مليار درهم) في مشاريع استحواذ وتوسعة بمجالات متنوعة.

وموانئ دبي العالمية التابعة لمجموعة "دبي العالمية" المملوكة للحكومة، تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها نحو 70 محطة بحرية موزعة على ست قارات.