شكرا لقرائتكم خبر عن "العالمية القابضة"تستحوذ على "بال للتبريد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الشركة العالمية القابضة "أسماك القابضة المحدودة سابقا" المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالي عن دخولها سوق المرافق الخدمية من خلال توقيعها اتفاقية إطارية للاستحواذ على شركة بال للتبريد القابضة "بال"، مع مراعاة موافقة المساهمين والسلطات المختصة بذات الأمر.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن صفقة الاستحواذ المقترحة تنص على إجراء تبادل استراتيجي للأسهم، حيث تستحوذ "العالمية القابضة"على كامل حصص رأس مال شركة "بال".

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وأشارت إلى أن ذلك يأتي مقابل إصدار 1.32 مليار سهم عادي من "العالمية القابضة" لصالح مساهمي شركة "بال هولدينج"، ودخولها كشريك استراتيجي في الشركة العالمية القابضة.

وبعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستتضمن المحفظة الاستثمارية للشركة العالمية القابضة، واحدة من أبرز أصول التبريد المركزي في الإمارات، بالإضافة إلى مشاريعها القائمة بقطاعات الأغذية البحرية والزراعة والعقارات.

وأما على صعيد توسعاتها، فتعتزم شركة العالمية القابضة تطوير منشأة حديثة لإعداد وتوزيع منتجاتها في مجمع دبي الصناعي باستثمارات تبلغ 125 مليون درهم وذلك خلال النصف الثاني من العام الجاري.