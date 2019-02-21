شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يستأنف الارتفاع – تحليل - 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الداش كوين للارتفاع بعد الانخفاض الذي شهده في الجلسات الماضية، حيث تمكّن المتوسط المتحرك 50 من حماية السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، ليحافظ على ثباته فوق مستوى 85.20 الآن، وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 92.00 بشكل رئيسي.
يجب الانتباه إلى أن كسر 85.20 والثبات دونه سيضغط على السعر لزيارة مستوى 79.65 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 83.00 والمقاومة 92.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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