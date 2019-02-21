شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يبني مسار صاعد جديد – تحليل - 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر اللايتكوين فوق حاجز 50.00 دولار، ويتحرك السعر داخل قناة صاعدة تظهر بالرسم البياني أعلاه، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 دعم إيجابي مستمر للسعر. وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، والتي تستهدف مستوى 56.45 بشكل رئيسي، بينما يشترط استمرارها الثبات فوق مستوى 45.50. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.00 والمقاومة 56.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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