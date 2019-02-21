شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يختبر المقاومة – تحليل - 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الإيثريوم اختباراً للمقاومة المحورية 154.00 في محاولة لاختراقها، يرافقه ظهور إشارات إيجابية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على تحقيق الاختراق المطلوب وفتح الطريق أمام التوجه نحو 170.76 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي. وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق مستوى 137.24. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 140.00 والمقاومة 170.76 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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