شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر البتكوين الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي صاعد موضح بالصورة الفرعية، وبالتالي، يحتاج السعر لاختراق 3950.00 للحصول على حافز إيجابي يعزز فرص استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة على المدى اللحظي والقصير، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية الآن.
وبالتالي، فإن الفرص متاحة لمواصلة الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 4224.00 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات فوق 3810.00 شرط مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3720.00 والمقاومة 4200.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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