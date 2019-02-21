- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر الدعم – تحليل - 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك اختباراً للدعم المحوري 0.9990 وحافظ على ثباته فوقه، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، مدعوماً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية، بانتظار زيارة مستوى 1.0128 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
الثبات فوق 0.9990 مهم لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة، حيث إن كسره سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد، والذي يتواجد هدفه الأول عند 0.9904.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9980 والمقاومة 1.0080
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك يختبر الدعم – تحليل - 21-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.