شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر الدعم – تحليل - 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك اختباراً للدعم المحوري 0.9990 وحافظ على ثباته فوقه، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، مدعوماً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية، بانتظار زيارة مستوى 1.0128 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

الثبات فوق 0.9990 مهم لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة، حيث إن كسره سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد، والذي يتواجد هدفه الأول عند 0.9904.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9980 والمقاومة 1.0080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد