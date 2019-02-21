شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول بإيجابية – تحليل - 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي محاولة جديدة لاختراق مستوى 0.7165 لكنه لم يستقر فوقه، ليبقى محصوراً بين المقاومة المذكورة والدعم 0.7085، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

نذكّر بأن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 0.7220 وتمتد إلى 0.7300، بينما كسر الدعم سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مستوى 0.7000 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7100 والمقاومة 0.7220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي