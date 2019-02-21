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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكمل النموذج الإيجابي – تحليل - 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من اختراق مقاومة العلم الصاعد المشار له يوم أمس ليفعّل التأثير الإيجابي لهذا النموذج، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية على المدى اللحظي والقصير، حيث يقترب السعر من هدفنا الأول المنتظر عند 68.00، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيفتح الطريق أمام زيارة مستوى 72.65 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 65.60 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.00 والمقاومة 69.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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