النفط يلامس الهدف الأول – تحليل - 21-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط حول هدفنا الأول 57.46، ويجري السعر محاولات لاختراق هذا المستوى، حيث لا يزال التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب فعالاً، بانتظار تأكيد الاختراق لفتح الطريق أمام استهداف مستوى 65.00 كمحطة تالية.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً خلال الفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 وانتظام السعر داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الانتباه إلى أن كسر 56.25 قد يضغط على السعر لاختبار مستوى 54.50 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.25 والمقاومة 60.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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