شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر الدعم – تحليل - 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً لأرضية الدعم المحورية 16.00 الآن ويحافظ على ثباته فوقها، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 دعم إيجابي مستمر للسعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 16.50 كمحطة تالية، بينما يشترط تحقيقه الثبات فوق 16.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.90 والمقاومة 16.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد