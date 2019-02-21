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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجري بعض التصحيح الهابط – تحليل - 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات سلبية يوم أمس ليختبر المتوسط المتحرك 50، حيث يجري تصحيح هابط للموجة الصاعدة الأخيرة التي بدأها من مناطق 1302.34، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية واضحة الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الموجة الصاعدة بعد اختبار مستوى 23.6% فيبوناتشي.
وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1350.00 ثم 1365.05، في حين يمثل كسر 1336.20 مفتاح امتداد الموجة التصحيحية الهابطة لتصل إلى 1330.00 وقد تمتد إلى 1318.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1330.00 والمقاومة 1350.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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