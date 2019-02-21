شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يتجول الى الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 4.35 درهم، فقد نجح السهم في الارتفاع لينهي جلسة امس الأربعاء اعلى هذا المستوى، حيث اغلق عند مستوى 4.60 درهم، ليتحول بذلك الى الاتجاه الصاعد على المدى القصير، لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 4.90 درهم كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 4.30 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.50 وبين مستوى المقاومة هو 4.79 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد