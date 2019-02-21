شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك للتمويل (AMLAK) يتمكن من الارتفاع -تحليل صباحي- 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 0.33 درهم، فقد تمكن السهم من الارتفاع متجاوزا خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يعكس ارتفاع حالات التفاؤل لدى المتداولين، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 0.41 درهم مرة أخرى كمستوى اول ثم 0.50 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.33 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.37 وبين مستوى المقاومة هو 0.39 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد