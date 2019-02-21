شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يعوض خسائر الأسبوع -تحليل صباحي- 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استطاع السهم ان يعوض خسائره التي حققها خلال الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0.467 درهم، وذلك بعدما تلقى دعما قويا عند مستوى 0.43 درهم، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية، استطاع بها السهم ان يكون نموذج "Bullish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ان يرتد السهم لاعلى لمستوى المقاومة 0.52 درهم كمستوى اول ثم 0.56 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.43 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.45 وبين مستوى المقاومة هو 0.49 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد