شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 4 درهم، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء مرتفعا عند 3.99 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ ثلاثة أسابيع، مما يعكس سيطرة المشترين على تداولات السهم، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى 4 درهم، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 4.30 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.91 وبين مستوى المقاومة هو 4.08 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد