شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 41.90ريال، في ظل تواضع كميات التداول، ليلامس بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وبالتزامن مع ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، مما قد يضغط على السهم اكثر خلال الأيام القادمة للوصول لمستوى الدعم 38.50 ريال مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 42.50 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 41.15 وبين مستوى المقاومة هو 42.50 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط