شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يشهد تذبذب في الأداء -تحليل صباحي- 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر تذبذب في الأداء خلال الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 5060 نقطة، في ظل استمرار تداول المؤشر ما بين مستوى 5000 ومستوى 5070 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين، مما يدفعنا بالقول بوجوب مراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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