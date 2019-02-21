شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر ارتفاعه كما توقعنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 2632 نقطة، متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 2600 نقطة، وبالتزامن مع تجاوز المؤشر لخط اتجاهه الهابط طويل الأجل، والذي يعكس ارتفاع حالات التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 2710 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 2580نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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