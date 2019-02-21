شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات في مجملها إيجابية موضحة تباين في الأداء والأنظار على المحادثات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى النيوزيلندية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما شهدت مؤشرات الأسهم اليابانية ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية تراجعاً اليوم الأربعاء، ويأتي ذلك عقب الكشف عن محضر اجتماع الفيدرالي ومع التطلع للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

هذا وقد نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن المحادثات التجارية مع الصين تسير على ما يرام، معرباً عن تفاؤله بفرص التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصاديين في العالم، مع تلميحه لكون منفتح على تمديد الموعد النهائي للهدنة التجارية القائمة والتي تنقضي بحلول مطلع الشهر المقبل للتوصل إلى اتفاق تجاري، موضحاً أن الموعد النهائية للهدنة ليس "موعد سحري".

وفي المقابل، أفاد رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانج بأن بلاده لن تقوم لإجراء تغيرات على السياسة النقدية الحالية وأنها لن تلجأ إلى سياسة الإغراق من أجل تحفيز الاقتصاد، وذلك مع حثه للمصارف الصينية لتقديم الدعم لثاني أكبر اقتصاد في العالم عن طريق التوسع في الإقراض، موضحاً أن خفض الاحتياطي الإلزامي خلال كانون الثاني/يناير الماضي يعكس أنه هناك مجال واسع للقيام بالمزيد من هذه الخطوة.

كما نوه رئيس الوزراء الصيني كيكيانج لأهمية تقديم المؤسسات المالية في الصين لمعروض ائتماني أكبر للشركات الصغيرة، وفي نفس السياق، أفاد وزير الخارجية الصيني وانج يي أن بلاده لن تشارك في خفض اليوان وأنها لن تستخدم سعر الصرف لعملتها كأداة في النزاع التجاري، معرباً عن آمال بكين بأن لا تقوم واشنطون بمعاملة ملف سعر الصرف كمسألة سياسة.

هذا وقد تطرقت بعض التقرير لكون الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر التي يقود حالياً المفاوضات التجارية الجارية حالياً في واشنطون مع الوفد الصيني الذي يترأسه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، سيمثل أمام مجلس النواب الأمريكي في جلسة استماع جول القضايا التجارية بين واشنطون وبكين في 27 من شباط/فبراير الجاري أي قبل ساعات من المعود النهائي للهدنة التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديين في العالم.

ويذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أفادت في مطلع الأسبوع بأن المحادثات التجارية بين بلادها والصين تبدأ الثلاثاء، وأن الممثل التجاري لايتهايزر هو من سيقود المفاوضات مع الوفد الصيني بقيادة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والذي أكد مؤخراً أنه سيزور الولايات المتحدة من أجل استكمال المباحثات التجارية بين البلدين، موضحاً أنه سيلتقي مع كل من وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي.

وأوضحت ساندرز آنذاك أن كل من وزير الخزانة الأمريكي ووزير التجارة الأمريكي ويلبور روس بالإضافة إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لورانس كودلو والمستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي سيحضرون المفاوضات التجارية، وأن المفاوضات ستركز على الإجراءات الهيكلية التي يجب على الصين اتخاذها والتي تؤثر على التجارة، وأنه سيتم التأكيد على أن الصين ستشتري المزيد من السلع والخدمات الأمريكية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأنس الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، وأفادت اللجنة عزمها التحلي بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية قبل استأنف تشديد السياسة النقدية.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.23% ليخسر 3.68 نقطة ويصل إلى المستوى 1,609.79، كما انخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.13% ليخسر هو الأخر 28.80 نقطة ويصل إلى المستوى 21,402.69.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهد ارتفاعاً، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.46% ليربح 15.75 نقطة ويصل إلى المستوى 3,467.68، كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.43% ليربح هو الأخر 0.72 نقطة ويصل إلى المستوى 2,773.23.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد ارتفاعاً بنسبة 0.46% ليربح 131.24 نقطة ويصل إلى المستوى 28,645.29، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.11% ليخسر 2.35 نقطة ويصل إلى المستوى 2,227.41.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.69% ليربح 64.21 نقطة ويصل إلى المستوى 9,313.65، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.79% ليربح هو الأخر 48.11 نقطة ويصل إلى المستوى 6,144.60.