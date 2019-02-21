شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي والأنظار على شهادة لوي أمام مجلس النواب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ السادس من شباط/فبراير الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وشهادة محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب في سيدني.

في تمام الساعة 02:42 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 0.7154 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7165، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7142، بينما حقق الأعلى له في أسبوعين عند 0.7207.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي لشهر شباط/فبراير والتي جاءت في مجملها مخيبة للآمال، حيث تابعنا تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 53.1 مقابل 53.9 في كانون الثاني/يناير الماضي، وانكماش القطاع الخدمي إلى ما قيمته 49.3 مقابل 51.0 في كانون الثاني/يناير.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق العمل الاسترالي والتي عكست استقرار معدلات البطالة عند 5.0% والذي يعد الأدنى لها منذ منتصف عام 2011، متوافقة بذلك مع التوقعات، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 39.1 ألف مضافة مقابل نحو 16.9 ألف مضافة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى نحو 15.2 ألف مضافة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع بنك استراليا الاحتياطي الذي عقد في الخامس من هذا الشهر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة عند 1.50% للاجتماع الثامن والعشرين على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع توقعات المحللين آنذاك، ونود الإشارة لكون محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي نوه حينها أن التوقعات حيال سعر الفائدة متوازنة بشكل موسع.

الأمر الذي تم تسعيره آنذاك في الأسواق على أنه تعليقات حذرة من محافظ الاحتياطي الاسترالي، حيث أفاد لوي أنه "خلال العام الماضي، كانت سيناريو أن الخطوة المقبلة للأعلى مرجحه على سيناريو أن الخطوة المقبلة خفض، واليوم الاحتمالات متوازنة بشكل معتدل"، موضحاً أنه إذا شهد سوق العمل المزيد من القوة والتشدد، فأنه قد ترتفع الفائدة، بينما أي ضعف في سوق العمل سيضر بنك استراليا الاحتياطي لإعادة تقييم الوضع.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 14.1 مقابل 17.0 في كانون الثاني/يناير الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 16 شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 11 ألف طلب إلى 228 ألف طلب مقابل 239 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 1.6% مقابل 0.7% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية لشهر شباط/فبراير، وسط التوقعات باتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.4 مقابل 54.2 في كانون الثاني/يناير، واستقرار اتساع القطاع الصناعي عند ما قيمته 54.9 مقابل 54.8 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في كانون الثاني/يناير.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.5% إلى 5.01 مليون واحدة مقابل تراجع 6.4% عند 4.99 مليون واحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة المؤشرات القائدة لشهر كانون الثاني/يناير والتي قد توضح ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، وأفادت اللجنة عزمها التحلي بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية قبل استأنف تشديد السياسة النقدية.