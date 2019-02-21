شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. وزيرة الاستثمار تطلق تقرير بنك التنمية الافريقى عن مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومالين بلومبرج مديرة بنك التنمية الأفريقى فى مصر، اليوم، الخميس ، تقرير البنك عن النتائج التى حققتها مصر خلال الفترة الماضية.
وتستضيف وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فعاليات إطلاق البرنامج ، بحضور ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية ويعقب ذلك توقيع منحة جديدة.
جدير بالذكر أن البنك سبق ضخ تمويلات لمصر، تقدر بنحو 1.5 مليار دولار الفترة الماضية على 3 شرائح .
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