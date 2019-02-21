شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الأحساء للاستثمار يعقد في 20 مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت غرفة الأحساء عن تحديد يومي الأربعاء والخميس 13 و14 رجب 1440هـ الموافق 20 و21 مارس المقبل، موعدا جديدا لمنتدى الأحساء للاستثمار في دورته الخامسة 2019، الذي تنظمه الغرفة بشراكة إستراتيجية مع أرامكو السعودية ، برعاية وتشريف سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو محافظ الأحساء ومشاركة وزراء ومسؤولين رسميين ومتحدثين عالميين ونخبة من كبار مسؤولي الشركات التنفيذيين العالميين والمحليين ورجال الأعمال.

وأوضحت الغرفة في بيان صحفي أصدرته أمس أن رعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وحضور الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، والشراكة الإستراتيجية المتميزة مع أرامكو السعودية، توفر ركائز نجاح وضمانة تفوق وتميز للمنتدى كأهم فعالية استثمارية وتظاهرة تنموية وأبرز حدث اقتصادي في الأحساء، وذلك لما يقدمه من مبادرات ومخرجات تسهم في تدفق المشاريع والاستثمارات للأحساء وتحفيز القطاع الخاص وإبراز مكانة الأحساء الواعدة اقتصاديا واستثماريا.

وأشارت الغرفة إلى أن نجاحات المنتدى المتتالية ودوره في صناعة شراكة تنموية فاعلة، وتعزيز الحراك التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات والمشاريع للأحساء، تطلب استيفاء معطيات واستحقاقات جديدة لتقديمه وإخراجه في نسخة خامسة قادمة متميزة وقوية، تحاكي المكانة الرفيعة التي بلغها وتستجيب للمخرجات والإنجازات التي تشهدها واحة الأحساء، وفقا لمنطلقات ومستهدفات رؤية المملكة 2030م، مثمنة دور وجهود الشريك الإستراتيجي للمنتدى والجهات الحكومية ذات العلاقة والجهات الراعية والداعمة.

وأكد البيان أن استثمار استحقاقات حديثة ومهمة للأحساء كإدراج الواحة في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، واختيارها عاصمة للسياحة العربية للعام 2019م، تتطلب إبراز هذه الإنجازات وتأكيد حضورها بقوة وفاعلية خلال هذه النسخة من المنتدى، بما يعزز من النجاح والتأثير والنتائج المثمرة التي تدعم الحراك التنموي وتسهم في تسريع خطى النمو والتطور وجذب الاستثمارات والمشاريع الكبيرة للأحساء.