شكرا لقرائتكم خبر عن ضغط الإطار يؤثر على استهلاك الوقود والان نبدء بالتفاصيل
أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمراعاة بعض العوامل التي لها تأثير مباشر على سلامة أداء الإطار في المركبة وعدم تعرضه للانفجار، ومن هذه العوامل ضغط الهواء في الإطار، والسرعة، والحمل، ودرجة الحرارة، وظروف الاستخدام، وحالة الطريق، وهو ما يزيد من عمر الإطار ويحسن مستوى السلامة، كما أنه يقلل من استهلاك الوقود.
حيث تقدر الدراسات التي قامت بها عدة شركات للإطارات أن انخفاض الضغط حوالي 30% عن الموصى به يؤدي إلى انخفاض اقتصاد الوقود بما يزيد على 3 %.
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