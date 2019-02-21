شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أسبوع المنتجات المصرية في العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”
تحت رعاية شريف البديوي سفير مصر لدى دولة الإمارات، تم افتتاح «أسبوع المنتجات المصرية» بفروع «اللولو»، بحضور عصام بريقع، المستشار التجاري لسفارة مصر في أبوظبي، والمهندس محمد سعيد الداشر، نائب الرئيس الفخري لنادي مصر، فرع العين، ومحمد جاهين، رئيس مجلس إدارة النادي المصري بالعين، وشاجي جمال الدين، المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في العين.
وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلامين الوطنيين لدولة الإمارات ومصر، وقام بعدها المستشار عصام بريقع، يرافقه الحضور، بقص شريط المهرجان الذي يستمر حتى 25 فبراير، كما تم تقديم عروض تراثية مصرية على هامش المهرجان، الذي يعتبر مبادرة لتنشيط الصادرات المصرية يتم تنظيمها في كل دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر مصر من الدول الرئيسية المصدرة للأغذية المصنعة والمنتجات الزراعية إلى الأسواق الرئيسية في العالم.
كما يعد المعرض نموذجاً للعلاقات المتينة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه
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