«دويتشه بنك» يرفض التعامل مع مؤسسة ترامب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت تقارير صحفية أن كبار المديرين التنفيذيين في «دويتشه بنك» كانوا قلقين للغاية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 من أن مؤسسة ترامب قد تتخلف عن سداد ديون قيمتها 340 مليون دولار.

ونقلت وكالة بلومبيرج عن مصادر مطلعة على الأمر، أمس الأربعاء، قولهم إن مديري «دويتشه بنك» ناقشوا تمديد الموعد النهائي لسداد ديون مؤسسة ترامب لبعد انتهاء فترة ولايته الثانية المحتملة.

وكان هناك تخوفات لدى أعضاء مجلس إدارة «دويتشه بنك» بشأن حدوث أزمة في صورة البنك في حال قاموا بملاحقة أصول الرئيس الحالي للبلاد إذا تعثرت شركته عن سداد ديونها.

وقرر «دويتشه بنك» في النهاية عدم إعادة هيكلة ديون مؤسسة ترامب التي تأتي فترة استحقاقها في عامي 2023 و2024، واختاروا بدلاً من ذلك عدم إجراء أي أعمال جديدة مع ترامب أثناء فترة توليه الرئاسة، وأضافت المصادر أنهم لا يعرفون السبب في عدم اتخاذ البنك قراراً لتمديد فترة سداد الديون.

ومن جانبه، علق نجل ترامب على تلك التقارير بأنها «حماقة»، مشيراً إلى أنهم «أحد أقل شركات الرهن العقاري الأمريكية المحملة بالديون».