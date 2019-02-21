إطلاق «صناعيات» على مساحة ثلاثة ملايين قدم مربعة

أبرم مجمع دبي الصناعي - إحدى أكبر الوجهات الصناعية في دبي والتابع لمجموعة تيكوم- اتفاقية تعاون وشراكة مع «لوتاه لتطوير العقارات»، لإنشاء مشروع «صناعيات» للوحدات الصناعية المبنية على مساحة تبلغ 3 ملايين قدم مربعة في المجمع. وحسب الاتفاقية سيتم تطوير المشروع على مرحلتين بعقد مساطحة طويل الأمد ل49 عاما تمتد الأولى منها على مساحة مليون قدم مربعة.

وقع الاتفاقية كل من عبد الله بالهول الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمجموعة تيكوم وصالح عبدالله لوتاه المدير التنفيذي لشركة «لوتاه لتطوير العقارات» وذلك على هامش مشاركة مجمع دبي الصناعي في معرض «جلفود 2019».

وقال بالهول: «تأتي الاتفاقية مع شركة لوتاه لتطوير العقارات منسجمة مع توجهات مجموعة تيكوم لاستقطاب الاستثمارات بما يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة مثالية للأعمال ووضعها بين أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم».

وصمم مشروع «صناعيات» ليوفر حلولا متكاملة ومستدامة تسهم في تحسين كفاءة العمليات عبر جميع مراحل سلاسل التوريد مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي لمجمع دبي الصناعي لتلبية المتطلبات المتنامية للعملاء الناشطين في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول والتجزئة والبيع بالجملة والتوزيع والتصنيع وغيرها، وذلك عبر طرحه وحدات صناعية جاهزة للمستثمرين تتراوح مساحتها بين 20 و 60 ألف قدم مربعة لتلبية مختلف الاحتياجات، وذلك ضمن المرحلة الأولى.

من جانبه رحب سعود أبو الشوارب المدير العام لمجمع دبي الصناعي بشركة لوتاه لتطوير العقارات بانضمام مشروع «صناعيات» كشريك أعمال جديد إلى المجمع، معرباً عن تطلعه لشراكة طويلة ومثمرة مع شركة لوتاه لتطوير العقارات وأن يكون انضمامها إلى مجتمع الأعمال في المجمع تعزيزاً لمسيرة التنمية والتطوير في المجمع وداعماً لتحقيق استراتيجية دبي الصناعية 2030.

بدوره قال صالح عبدالله لوتاه: إن هذه الاتفاقية مع مجمع دبي الصناعي تعد خطوة هامة للوتاه لتطوير العقارات، إذ تمثل بداية لنشاط الشركة في سوق الوحدات الصناعية.

وكذلك، قال أبو الشوارب، في تصريحات على هامش توقيع الاتفاقية: إن «المجمع» يدرس حالياً توقيع اتفاقيات مع بنوك وشركات عالمية لتوفير منصة لتمويل المشاريع بالمجمع فيما سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الاتفاقيات قريباً. وأضاف أن المجمع يضم حالياً أكثر من 700 شريك للأعمال، ويستهدف زيادة عددهم ليتجاوز 750 شريكاً بنهاية 2019.

وأوضح أن مشروع «صناعيات» للوحدات الصناعية يعتبر الأول بهذا الحجم خلال العام الجاري وينقسم إلى مرحلتين، الأولى: على مساحة مليون قدم والثانية مليوني قدم.

وأكد أبو الشوارب أن الطلب على الأراضي داخل المجمع ارتفع في الفترة الحالية بالإضافة إلى وجود طلب على المستودعات والوحدات الخفيفة ويتوزع الطلب عليهما بنسبة 50% لكل منهما، حيث تصل نسبة الإشغال على الأراضي والمستودعات بالمجمع إلى نسبة 60%.