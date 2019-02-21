موانئ دبي العالمية تستحوذ على «بي أند أو فيريز»

أعلنت موانئ دبي العالمية «بي أل سي» أمس عن استحواذها على الشركة القابضة ل «بي أند أو فيريز» و«بي أند أو فيري ماسترز» (ويعرفان معاً باسم بي أند أو فيريز) بمبلغ 322 مليون جنيه استرليني (421 مليون دولار)، (1.545 مليار درهم ) بافتراض تقييم قيمة الشركة/‏الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (إبيدتا) لسنة 2017 بمضاعفات 6.1 مرة.

«بي أند أو فيريز» هي شركة لوجستيات متكاملة في أوروبا تضم أعمالاً رائدة في سوق نقل بضائع الدحرجة (رورو) بالعبارات، ومزود حلول نقل وخدمات لوجستية أوروبية (بي أند أو فيري ماسترز). تقوم «بي أند أو فيريز» بتشغيل أسطول من 21 سفينة على خطوط «شورت سي» و«نورث سي» و«أيريش سي» عبر 11 ميناء وتناول أكثر من 2.5 مليون وحدة شحن سنوياً ما يمثل حوالي 75 في المئة من إيرادات المجموعة في حين تقوم «بي أند أو فيري ماسترز» بتقديم حلول لسلسلة التوريد في 19 موقعاً أوروبياً.

حققت مجموعة «بي أند أو فيريز» في عام 2017 إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه استرليني ( 1.4 مليار دولار) وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 100 مليون جنيه استرليني (131 مليون دولار).

من المتوقع أن تحقق صفقة الاستحواذ هذه أرباحاً تراكمية من السنة الأولى للدمج الكلي وأن تتماشى مع العائد الذي تهدف موانئ دبي العالمية إلى تحقيقه. وعلى أساس مبدئي، سوف تبلغ مديونية موانئ دبي العالمية (نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) مع هذا الاستحواذ 2.96 مرة كما بنهاية النصف الأول من 2018 مقارنة ب 2.91 على أساس التقارير المحاسبية.

تخضع هذه الصفقة إلى شروط الإغلاق الاعتيادية ومن المتوقع إتمامها في النصف الأول من 2019. وحيث إن هذه المعاملة تعد صفقة مع أطراف ذات علاقة بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، فإن موانئ دبي العالمية سوف تمتثل للمتطلبات ذات الصلة المنصوص عليها في القاعدة 3.5.3.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «يسرنا الإعلان عن عودة «بي أند أو فيريز» للإنضمام إلى أسرة موانئ دبي العالمية. تظل «بي أند أو فيريز» علامة تجارية قوية ومعروفة وتضيف إلى محفظة أعمالنا العالمية مزوداً رائداً للخدمات اللوجستية المتكاملة تعد الأفضل في فئتها. توفر مجموعة «بي أند أو فيريز» خدمات ربط فعالة وتكمل ما بدأناه العام الماضي باستحواذنا على مجموعة «يونيفيدير». وتتماشى هذه الصفقة مع استراتيجيتنا لتنمية القطاعات المكملة وتقوية عروض خدماتنا وتعزيز دورنا كممكّن رائد للتجارة العالمية.

حققت «بي أند أو فيريز» أداء قوياً في الأعوام الأخيرة ونسعى لتوفير قيمة أكبر من خلال إزالة أوجه القصور في فعالية سلسلة التوريد وتقديم حلول ذات قيمة مضافة لعملائنا. وبشكل عام تعد هذه الصفقة ذات أهمية كبيرة استراتيجياً ومالياً ونتطلع قدماً إلى مساهمة «بي أند أو فيريز» في تعزيز القيمة لحملة الأسهم في السنوات القادمة.