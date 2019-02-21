الفجيرة تبحث التعاون الغذائي مع كازاخستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة سبل التعاون والاستثمار في مجال الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والحيواني مع وفد من إقليم كيزيلوردا بكازاخستان خلال استقبال الغرفة للوفد أمس في مقرها.

ورحب خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة في بداية اللقاء بسيرك قوجانيازوف - نائب محافظ منطقة كيزيلوردا والوفد المرافق له وبممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الإنتاج الغذائي والزراعي في إمارة الفجيرة. وأعرب عن أمله في تكون زيارة الوفد خطوة موفقة على طريق فتح آفاق التعاون الاستثماري التجاري بين أصحاب الأعمال في الفجيرة وإقليم كيزيلوردا.

وقال الجاسم إن إمارة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تخطو بخطوات مدروسة ومتأنية نحو التوظيف الأمثل لمواردها الطبيعية التي تزخر بها لتساير النهضة التنموية والعمرانية الشاملة للدولة حيث تمكنت الإمارة من استقطاب مشروعات استراتيجية لتصدير النفط وتخزينه وتقديم الخدمات اللوجستية لكونها ثاني أكبر مركز على مستوى العالم في مجال تزويد السفن بالوقود.

وأكد مدير عام غرفة الفجيرة إن العلاقات التي تربط دولة الإمارات وكازاخستان تشهد تطوراً ملموساً بفضل دعم وحرص قيادة البلدين على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجلات.

وأعرب رئيس وفد إقليم كيزيلوردا عن شكره لغرفة الفجيرة لاستقبال الوفد وتنظيم اللقاء مع أصحاب وممثلي الشركات العاملة في مجال الانبلاج الزراعي والأمن الغذائي. وأوضح أن الإقليم يشهد تطورات تنموية مطردة في مجال الزراعة والإنتاج الغذائي بجانب إنتاج النفط والغاز وأنها تتمتع ببنية تحتية حديثة ومتطورة.