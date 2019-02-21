290 دبلوماسياً ومشاركاً يتعرفون إلى مزايا التصدير في دبي

ضمن الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة دبي للتعريف بالفرص الاستثمارية في الإمارة، وفي إطار استفادتها من الفعاليات والمؤتمرات العالمية التي تستضيفها دبي، لتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، نظمت غرفة دبي بمقرها مؤخراً، لقاء أعمال على هامش الدورة 24 من معرض الخليج للأغذية «جلفود 2019»، بمشاركة حشد من الوفود الزائرة المشاركة في المعرض.

شارك في لقاء الأعمال أكثر من 272 مشاركاً من مجتمعي الأعمال المحلي والعالمي، من 47 دولة، وحوالي 17 دبلوماسياً من السفراء والقناصل في الدولة، حيث جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات، وكيفية الاستفادة مما توفره دبي كبوابة لأسواق العالم.

وقال حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي، إن اللقاء استهدف التعريف بالمزايا التنافسية لإمارة دبي في مجال صناعة الأغذية والمشروبات، والفرص المجزية الموجودة في السوق.

وأضاف الهاشمي أن سوق دبي يشهد نمواً لافتاً في هذا القطاع الحيوي، حيث تستورد الإمارة ما لا يقل عن 85% من احتياجاتها الغذائية، في حين تبرز فرص نوعية في مجال الأغذية العضوية وقطاعات الحلال، والاعتماد والتسويق الرقمي للأغذية وقنوات البيع الذكية للأغذية في الإمارة، مؤكداً أن المستقبل واعد لخلق علامات تجارية غذائية مبتكرة، نتيجة للتنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.

وقدمت غرفة دبي أمام الحاضرين عرضاً تعريفياً مبنياً على بيانات حديثة من «يورومونيتر إنترناشونال»، حيث توقع العرض حدوث نمو سنوي مركب يبلغ 8.3% لمبيعات منتجات الأغذية الطازجة في دولة الإمارات خلال الفترة 2018-2021.

ولفت العرض إلى توقعات بتحقيق نمو سنوي مركب لمبيعات الفواكه والخضراوات خلال الفترة ذاتها، مع تصدر الأناناس لهذه التوقعات، بنمو سنوي مركب يبلغ 10.6%، تليه الفراولة بنسبة 9.4%، والموز بنسبة 8.3%، والطماطم بنسبة 7.1%.

وبيّن العرض توقعات واعدة لسوق المشروبات، حيث ستتصدر مبيعات المياه المعدنية ومياه الينابيع، النمو السنوي المركب للفترة 2018-2021، محققة نسبة تبلغ 18.4%، تليها عصائر الفواكه والخضراوات بنسبة 6.3%، تليها المشروبات الغازية 5.8%.

كما استقبلت الغرفة كذلك مؤخراً، وفداً كندياً ترأسه مارسي جروسمان، القنصل العام لكندا في دبي، وضم رجال أعمال ومستثمرين من المشاركين في معرض جلفود، حيث جمعتهم الغرفة مع ممثلي قطاع المشروبات والأغذية في الدولة، وعقدوا أكثر من 130 اجتماعاً ثنائياً، لتفعيل التعاون الثنائي المشترك بين مجتمعي الأعمال في دبي وكندا.