وزير الزراعة اللبناني ل"الخليج": دبي تفتح أبوابها للمنتجات الزراعية اللبنانية

أكد وزير الزراعة اللبناني د. حسن اللقيس، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الإمارات في المجال الزراعي، مشيراً في تصريحات ل«الخليج» على هامش المشاركة في معرض «جلفود» إلى أن اجتماعاته مع المسؤولين كانت إيجابية وأن «بلدية دبي» وغرفة التجارة والصناعة تبديان اهتماماً بالمنتج الزراعي اللبناني .

أعرب الوزير اللقيس عن أمله بعودة العلاقات الأخوية الإماراتية - اللبنانية إلى سابق عهدها، خاصة بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والانفتاح الذي تبديه المملكة العربية السعودية، قائلاً «لدينا أمل كبير كلبنانيين بقيادة وشعب دولة الإمارات الشقيق الذي نكنّ له كل الحب والتقدير».وأشاد الوزير باللقاء الودي الذي جمع الوفد اللبناني مع «بلدية دبي» وغرفة التجارة والصناعة، مبيناً أن اللقاءات تبشّر بالخير، مردفاً: «لقد لمسنا رغبة كبيرة من المسؤولين في استيراد المنتج اللبناني»، كاشفاً عن البحث في إنشاء مختبر معتمد في لبنان من قبل الجهات المختصة في دبي يمنح شهادة منشأ.

ويشارك أكثر من 50 شركة لبنانية في معرض «جلفود 2019»، فيما عقد الوزير اللقيس اجتماعات عمل مع الشركات اللبنانية العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات، وكذلك مع عدد من التجار اللبنانيين، واستمع إلى مطالبهم، وخصوصاً فيما يتعلق بتسهيل النقل البري بعد افتتاح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن.

وأوضح الوزير اللبناني أن البحث خلال لقاءاته مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ماجد سيف الغرير، تركز على التعاون الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية إلى دبي.وأكد اللقيس أن «المنتجات اللبنانية تتمتع بالمواصفات والنوعية المطلوبة، وكل الصادرات اللبنانية تخضع للفحوص المخبرية اللازمة». وأعلن أن وزارة الزراعة «ستعمل جاهدة لإعادة الإنتاج الزراعي اللبناني بفعالية وقوة إلى أسواق الخليج والأردن والعراق بعد تراجعه في السنوات الأربع الماضية نتيجة توقف التصدير البري بسبب الأزمة السورية».