«دبي للاستثمار» تنجز «البرشاء 1» بنهاية العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دبي للاستثمار العقاري»، التابعة ل «دبي للاستثمار» أن العمل في برجها الجديد في منطقة «البرشاء 1»، يسير وفق الخطط الزمنية المحددة مسبقا، مع وصول الإنجاز إلى 25٪، ما يعني اكتماله في الموعد المقرر في ديسمبر 2019، لاسيما بعد الانتهاء بالكامل من أعمال الحفر والهياكل الأساسية للمشروع.

ويقام المشروع على مساحة 38.917 قدما مربعة، وستبلغ المساحات السكنية والتجارية 399.453 قدما مربعة، يوفر من خلالها 278 وحدة متنوعة، موزعة على 14 طابقا. ويشمل منطقة تجارية تتسع لسبعة محال، وصالة ألعاب رياضية ومرافق ترفيهية، وأربعة طوابق للمواقف.

وقال عبيد محمد السلامي، مدير عام شركة دبي للاستثمار العقاري: سيوفر البرج مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية والتجارية المعززة بالمرافق الممتازة في موقع استراتيجي سيحظى بإعجاب سكان المدينة.