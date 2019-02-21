الشارقة وعجمان تبحثان مؤشر ثقة الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وفداً من حكومة الشارقة، تضمن ممثلين لكل من دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وذلك بهدف ترسيخ علاقات التعاون المشترك بين الجهات الحكومية في الدولة، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الدراسات والمسوحات الاقتصادية. وتم خلال الاجتماع استعراض تجربة «اقتصادية عجمان» في قياس مؤشر الثقة في مناخ الأعمال، الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ 126 نقطة، وتم شرح الآليات التي اتبعتها الدائرة في قياس المؤشر مسترشدة في ذلك بالمعايير الدولية والمتطلبات الوطنية الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وبيّنت الدائرة أنها تقوم بإجراء مسح ثقة الأعمال بشكل دوري، ومن خلال منهجية محددة، تراعي التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات المساهمة الكبرى في الناتج المحلي، ويشتمل قياس ثقة الأعمال على عدة محاور أهمها حجم المبيعات، أسعار البيع، الأرباح، عدد الموظفين، وحجم المخزون، ويتم من خلال المؤشر قياس توقعات الشركات وأصحاب الأعمال في الإمارة، إضافة إلى رصد التحديات والمعوقات التي تواجههم، ورفع التوصيات بشأنها وتحديد فرص التحسين، وذلك لتلبية احتياجات قطاع الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام.

وقد تبادل الطرفان تجاربهما في الدراسات الاقتصادية التخصصية، والآليات المتبعة في اختيار عيّنة الشركات والمنشآت الاقتصادية حسب موضوع الدراسة، وطرق التواصل وجمع البيانات والمعلومات، كما تم بحث الأساليب التي يتم من خلالها إصدار التقارير النهائية والإفادة منها في صنع القرارات التي تخدم الاقتصاد الوطني، وفي ختام الزيارة أشاد الوفد الزائر بتجربة «اقتصادية عجمان» في دراسة مؤشر ثقة الأعمال، مثمناً التعاون الدائم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الطرفين.