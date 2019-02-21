شكرا لقرائتكم خبر عن 450 يختاً ب 1.5 مليار درهم في «دبي للقوارب 2019» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، المستشار الأول لمعرض دبي العالمي للقوارب، إنه تم استثمار حوالي 238 مليار درهم في الموانئ بالإمارات خلال العام الماضي، مما جعلها رابع أفضل موانئ العالم في 2018، من حيث الأداء والتطور اللوجستي.

وأضاف حارب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب، الأسبوع المقبل، في قناة دبي المائية، أن المعرض سيحتضن 450 يختاً وقارباً من حول العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار درهم، تتنوع بين قوارب صيد وزوارق ترفيهية صغيرة، ويخوت فاخرة بطول 50 متراً، إضافة إلى مجموعة من الألعاب البحرية الملفتة.

أوضح سعيد حارب أن سوق القوارب الترفيهية العالمي يشهد فترة ازدهار، مع تزايد الاهتمام بالأنشطة الترفيهية مثل الصيد، والإبحار، والرياضات المائية. وتتجه الصناعة نحو النمو لتصل قيمتها إلى حوالي 275 مليار درهم، بحلول عام 2022. فقد تراوحت قيمة القطاع في الإمارات وحدها بين 4.8 و5.5 مليار درهم العام الماضي.

ويقترن هذا الطلب بالشعبية المتزايدة لأنشطة السياحة البحرية والساحلية، والتشريعات البحرية الميسَّرة، وبالارتفاع بنسبة 50% في المراسي المحلية. ومن المتوقع أن يزداد عددها ب 1400 مرسى إضافي، بحلول عام 2020، عند افتتاح مشروع «دبي هاربور» الجديد الذي تطوّره شركة «مِراس».

ويشهد سوق القوارب الترفيهية في الإمارات نمواً كبيراً، ويضم حالياً أكثر من 10000 قارب صغير ومتوسط الحجم مسجّل، إضافة إلى حصة كبيرة من اليخوت الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط يبلغ عددها 216 يختاً، طولها 40 متراً وأكثر، حيث سيتم إطلاق أكثر من 38 يختاً وقارباً جديداً، إقليمياً وعالمياً. وسيستضيف المعرض أكثر من 800 شركة وعلامة تجارية من 50 دولة.

وأشار حارب إلى أن معرض دبي العالمي للقوارب، يعد أحد المحركات الرئيسية لتوسيع القطاع البحري الترفيهي في المنطقة، وقد أصبحت دولة الإمارات وجهة عالمية لا بد من زيارتها من قبل عشّاق البحر على المستوى العالمي، بدءاً من رواد اليخوت الترفيهية، وطرادات النزهة، إلى الغواصين والبحارة، وأضاف: «وبينما نتطلع نحو مستقبل مثير يتقدمه «إكسبو 2020»، فإننا متحمسون لاستقطاب العالم إلى دبي، لمشاركة كل ما تقدّمه هذه المدينة الفريدة والحيوية والجميلة كوجهة بحرية.

ويُمثل معرض دبي العالمي للقوارب، تجربة لا مثيل لها، وسيجلب مرة أخرى أرقى ما في هذه الصناعة إلى شواطئ مدينتنا».

وتستثمر المنطقة بكثافة، في الخدمات البحرية، وتشكل الاستثمارات الإماراتية 35% من إجمالي الاستثمارات. فبالتزامن مع ارتفاع عدد السياح، تعد الدولة قادرة على الاستمرار في التطور كواحدة من أكثر الوجهات البحرية المترفة والجذابة في العالم. ويؤدي معرض دبي العالمي للقوارب، دوراً مهماً في إنشاء واستدامة سوق القوارب واليخوت الفاخرة في المنطقة، حيث يوفر قوارب تنتمي إلى كافة الأحجام وتناسب كل الميزانيات.

وتعد منطقة الشرق الأوسط سوقاً رئيسياً لأصحاب اليخوت الأكثر ثراء؛ إذ تحتضن 216 يختاً فاخراً مسجلاً في المنطقة.

ومع توقعات بنمو الثروات بنحو 12 تريليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2021، ستشهد معدلات الإنفاق ارتفاعاً، وهو ما تمت ملاحظته على جميع مستويات الاستثمار في اليخوت. وتتزامن إقامة المعرض مع تيسير القوانين البحرية التي شملت زيادة مدة تأشيرات طواقم اليخوت.

وستقدم الشركة الإماراتية «جلف كرافت» هذا العام، مجموعة كبيرة من اليخوت الفاخرة بما في ذلك «ماجستي 140» الذي يبلغ طوله 42 متراً، و«ماجستي 100» الذي يبلغ 31.7 متر، اللذين يُعدان قطعاً فنية من روائع اليخوت.

وقالت عبير الشعالي، المديرة التنفيذية في شركة «جلف كرافت»: «يُمثل معرض دبي العالمي للقوارب، أحد أكثر الأحداث المرتقبة بالنسبة لنا. فالمعرض يعد لاعباً رئيسياً في هذه الصناعة، وحدثاً لا بد من حضوره من قبل الشركات الراغبة في الوصول إلى الجمهور الإقليمي والعالمي». وأضافت: «تشهد «جلف كرافت» زيادة سنوية كبيرة في مبيعاتها في معرض دبي الدولي للقوارب».

وفي الوقت الذي تعزز فيه دبي مكانتها كوجهة دولية للقوارب، فإن معرض دبي العالمي للقوارب سيستمر في النمو باعتباره حدثاً راسخاً ومرموقاً للعارضين من جميع أنحاء العالم. وستنضم إلى المعرض لأول مرة هذا العام، علامات تجارية عالمية من «ليشتنشتاين»، ومن سوق الإبحار المزدهر في كرواتيا، ليصبح إجمالي عدد الدول المشاركة 50 دولة.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائبة الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: «لقد تطوّر معرض دبي الدولي للقوارب في عامه ال 27 بشكل حيوي، ليصبح فعالية محورية في القطاع.

قوارب بأقل من سعر سيارة

تَعِد الدورة ال27 من معرض دبي العالمي للقوارب، بأن تكون الأكثر إثارة وإبهاراً حتى الآن، وسيتضمن المعرض حملات إطلاق حصرية عالمية ل15 قارباً من شركات بناء اليخوت «جلف كرافت»، و«أسيس بوتس»، و«إنتجريتي لليخوت»، و«فيكتوري تيم». كما سيتم إطلاق أكثر من 23 يختاً وقارباً إقليمياً في المعرض، تم إحضارها إلى الشرق الأوسط لأول مرة، من قبل رواد الصناعة الحائزين العديد من الجوائز مثل «كرانشي لليخوت»، و«دومينيتور لليخوت»، ومجموعة «فيريتي»، و«برينسس لليخوت»، و«آي إم جي للقوارب». ومن المتوقع أن تبدأ الأسعار من 100,000 درهم، وهو أقل من تكلفة معظم السيارات العائلية.

وشكل المعرض عامل جذب للمشترين ، وستحتوي المجموعة المعروضة من اليخوت الفاخرة على 17 قصراً عائماً، بما في ذلك أكبر يخت في المعرض «هيسن روكت» طوله 50 متراً، واليخت «أكوامارينا» وطوله 47 متراً، واليخت «كاستم لاين» 120 وطوله 38 متراً.