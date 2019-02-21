شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يُنهي الجلسة على ارتفاع رغم الشكوك بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام جلسة اليوم بعد استقرارها في بدايتها، وتلقت دعماً من قطاعي الطاقة والرعاية الصحية رغم الضغوط على قطاع التكنولوجيا والشكوك بخصوص السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي.



ورغم التصريحات الإيجابية بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن رئيسة الاحتياطي الاتحادي السابقة "جانيت يلين" سلطت الضوء على عقبة رئيسية تتعلق بالتزام بكين باستقرار عملتها "اليوان" وعدم التلاعب في سعر صرفها أو خفض قيمتها لكسب ميزة تنافسية على حساب واشنطن.



وأوضح محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي أن اعضاء البنك المركزي غير متيقنين بشأن الصورة الاقتصادية الكاملة وفي حاجة لمزيد من البيانات لاتخاذ قرار يتعلق بمعدل الفائدة.



وشدد أعضاء الاحتياطي الاتحادي على ضرورة رفع معدل الفائدة لو جاءت الرياح بما تشتهي السفن – أي حقق الاقتصاد الأمريكي نموه المتوقع واستمرت قوة سوق العمل وتحرك التضخم صوب معدله المستهدف.



وعلى صعيد سوق النفط، ارتفع سعر خام "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 1.5% مغلقاً عند 56.92 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 57.5 دولار وأقل سعر عند 55.4 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بحوالي 1% إلى 67.08 دولار للبرميل، وبلغ اعلى سعر عند 67.3 دولار وأدنى مستوى عند 65.3 دولار.



وفي نهاية الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 63 نقطة) إلى 25954 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 25986 نقطة وأدنى مستوى عند 25846 نقطة.



وصعد "ناسداك" نقطتين فقط إلى 7489 نقطة، وبلغ اعلى مستوى عند 7513 نقطة وأقل مستوى عند 7455 نقطة.



وارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.2% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 2784 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 2790 نقطة وأقل مستوى عند 2774 نقطة.