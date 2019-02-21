شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع 1%..و"بتكوين" ترتفع للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت العملات الرقمية مكاسبها خلال تعاملات اليوم وامتد ارتفاع "بتكوين" للجلسة الخامسة على التوالي، وشهدت التداولات دعماً من تصريحات إيجابية من جانب المزيد من رواد الأعمال في القطاع التكنولوجي الأمريكي.



وصرح المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" بأن "بتكوين" فكرة ممتازة تعكس مدى التطور والتقدم الذي يشهده العالم وإقباله على منظومات الدفع الإلكترونية وتجنب الدفع بالنقد التقليدي.



ومع ذلك، يرى "ماسك" أن "تسلا" لا يمكنها الاستثمار في "بتكوين" لأنها لا تناسب أنشطة الشركة الاستثمارية والتي تركز على التكنولوجيا الحديثة.



كان المدير التنفيذي لـ"تويتر" "جاك دورسي" قد أشاد هو الآخر بالعملات الرقمية على رأسها "بتكوين" التي يستثمر فيها بكثافة.



وارتفعت الريبل بحلول الساعة 21:33 جرينتش بنسبة 1% إلى 0.33 دولار وسجلت أعلى سعر عند 0.34 دولار وأقل سعر عند 0.32 دولار بينما بلغت قيمتها السوقية 32.8 مليار دولار.



وصعدت "بتكوين" بنسبة 1.1% إلى 3958 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 3995.5 دولار وأقل سعر عند 3892.5 دولار، فيما بلاغت قيمتها السوقية 96.4 مليار دولار.