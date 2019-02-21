شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستثمارات» يوقع مذكرة تفاهم مع «أويو» الهندية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أويو للفنادق" أكبر شركة ضيافة في الهند، وذلك ضمن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله - لجمهورية الهند.

وتسهم مذكرة التفاهم في استكشاف الفرص الاستثمارية والتعاون المشترك بين الطرفين، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق في تنويع مصادر اقتصاد المملكة من خلال توطين المهارات وخلق فرص عمل وإطلاق قطاعات جديدة وواعدة.

وستمثل شركة "أويو للفنادق" شراكة دولية قوية لصندوق الاستثمارات العامة، كما ستساعد في تطوير قطاع السياحة والفندقة في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل على إدارة وتشغيل شبكة دولية واسعة من الفنادق.

وتعد شركة "أويو للفنادق" أحد أكبر المزودين لتقنيات الفندقة والضيافة في العالم، مما سيدعم التوسع في توطين التكنولوجيا في المملكة.