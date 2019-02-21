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وزير الاتصالات يشارك بالمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة الأسبوع المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت ووفد رفيع المستوى فى المؤتمر العالمى للهواتف المحمول الذى تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمولGSMA ، خلال الفترة من 25 إلى 28 فبراير، فى ، إسبانيا، وهو تجمع سنوى عالمى لصناعات الهواتف المحمولة والصناعات المتعلقة بها.

ويضم الوفد ايضا مسؤوليين من جهاز تنظيم الاتصالات و الشركة المصرية للاتصالات و العديد من مسؤولى الشركات المصرية خلال الحدث.

 ويقدم المؤتمر تغطية عميقة لوضع صناعة الهواتف المحمولة الحالية والمستقبلية، مع تسليط الضوء على مساحات محددة للتطور بالإضافة إلى آخر التحديثات التكنولوجية، وخدمات الجيل التالى، واستراتيجيات النمو.

ويدير هذا البرنامج الذى يمتد على مدار أربع أيام خبراء معروفين على مستوى العالم فى مجالات ريادة الأعمال والابتكار، ويتضمن البرنامج محاضرات، وورش عمل، ومناقشات تفاعلية، واجتماعات مرتب لها مسبقًا مع المستثمرين ومسابقات بين الشركات الناشئة.

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