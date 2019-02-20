شكرا لقرائتكم خبر عن غداً..الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار فى ضيافة جمعية رجال الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين، غداً الخميس، محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك خلال ندوة مشتركة تنظمها لجنتى الصناعة والبحث العلمى ولجنة الطاقة بالجمعية. وقال المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى، إن الندوة ستناقش خريطة الاستثمار الصناعى فى مصر ودور مجتمع الأعمال فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة في القطاع الصناعى. وأضاف المهندس أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن اللجنة سوف تستعرض خلال الندوة ابرز الاستثمارات الاجنبية فى مجال الطاقة فى مصر والفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص المصرى والمشروعات المشتركة ppp بين القطاع الخاص والحكومة وفرص تمويلها. وأكد جنيدى، أن القطاع الخاص يولى اهتماماً كبيراً بالتعرف على المشروعات المطروحة من جانب الدولة لانتاج الكهرباء والوقود الحيوى من المخلفات العضوية وهو ما ستركز عليه اللجنة خلال لقائها بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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