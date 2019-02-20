شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع لكنه يتخلى عن مستوى 1.31 أمام الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم أمام الدولار مستفيداً من تراجع الأخير أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب نتائج اجتماعات رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" في بروكسل".



وتلتقي "ماي" اليوم مع رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر" في بروكسل بهدف تذليل العقبات ومحاولة تعديل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن خروج لندن من التكتل الأوروبي الموحد.



وتقترب مهلة للمفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من نهايتها في التاسع والعشرين من مارس/آذار، ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي يمكن تمريره عبر مجلس العموم البريطاني.



وأعلن ثلاثة نواب ينتمون لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا التقدم باستقالتهم احتجاجاً على سلوك حكومة "ماي" في التفاوض على "بريكست".



وارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:33 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3089، وسجل أعلى مستوى عند 1.3108 وأقل سعر عند 1.301.