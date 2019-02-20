شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 20-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بسلبية ملحوظة الآن ليقدّم إشارات على توجه السعر لبدء تصحيح هابط على المدى اللحظي، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر 1336.50 سيؤكد استمرار الميل الهابط خلال الجلسات القادمة والتوجه نحو مناطق قد تصل إلى 1318.00، بينما يحتاج السعر لاختراق 1347.00 لتأكيد استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1365.05.

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