شكرا لقرائتكم بورصة الكويت تسجل ارتفاعا في معدلات الاداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 20 ساعة في 20 فبراير 2019 - اخر تحديث في 19 فبراير 2019 / 23:48

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس ارتفاعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، اذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة أمس بنسبة 25 في المئة الى 23 مليون دينار في مقابل 18 مليونا لليوم السابق فيما صعدت الكمية المتداولة بنسبة 41 في المئة الى 170 مليون سهم في مقابل 121 مليونا ، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 8 في المئة الى 5713 صفقة في مقابل 5304 صفقات.



صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة بنسب محدودة ، إذ سجل مؤشر السوق الاول أمس اكبر زيادة في البورصة بلغت نسبتها 0.72 في المئة تعادل 39.26 نقطة، صعودا الى مستوى 5461.12 نقطة في مقابل 5421.86 نقطة اول من امس، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس اقل زيادة بين المؤشرات نسبتها 0.54 في المئة تعادل 25.44 نقطة الى 4782.77 نقطة في مقابل 4757.33 نقطة ، وصعد مؤشر السوق العام 0.67 في المئة تعادل 34.63 نقطة صعودا الى 5220.66 نقطة في مقابل 5186.03 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم « جي اف اتش » في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 2.27 في المئة، وصولاً إلى 76.7 فلس، من تداول 1.16 مليون سهم، حقق بها سيولة متداولة بلغت 88 الف دينار، نُفذت من خلال 86 صفقة.

وسجل سهم « ميزان » أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 1.21 في المئة، هبوطا إلى 407 فلس، من تداول 178 الف سهم، قيمتها بلغت 73 الف دينار، نُفذت من خلال 81 صفقة .

وسجل سهم « وطني » أكبر سيولة متداولة بلغت 5.26 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها بنسبة 1.16 في المئة الى 875 فلس، جاءت من تداول 6.03 مليون سهم.