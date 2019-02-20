شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشري البحرين العام والإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 20 ساعة في 20 فبراير 2019 - اخر تحديث في 19 فبراير 2019 / 23:49

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه خلال تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.96 في المئة تعادل 13.19 نقطة، صعودا الى مستوى 1392.60 نقطة في مقابل 1379.41 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر في 2019 الى 4.14 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بلغت نسبته 0.29 في المئة يعادل 2.35 نقطة الى 819.75 نقطة في مقابل 817.40 نقطة، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 0.41 في المئة.



وصعدت كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 4.47 مليون سهم في مقابل 4.2 مليون سهم بنسبة ارتفاع 8 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 1.1 مليون دينار في مقابل 791 الف دينار لليوم السابق بنسبة ارتفاع 40 في المئة، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 130 صفقة في مقابل 108 صفقات بنسبة ارتفاع 20 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 15 شركة، ارتفعت 3 شركات، وانخفضت شركتان ، واستقرت أسعار 10 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.54 بليون دينار بزيادة 81 مليون دينار نسبتها 0.96 في المئة.

وركز المستثمرون في تعاملاتهم على قطاع المصارف لليوم الثاني الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 940 الف دينار بحريني، شكلت 84 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 96 صفقة.

و تصدر سهم البنك الاهلي المتحد البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 678 الف دينار، نسبتها 61 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 2.22 مليون سهم، نُفذت من خلال 37 صفقة، تلاه سهم البحرين والكويت بسيولة بلغت 152 الف دينار، نسبتها 14 في المئة.