شكرا لقرائتكم الأسهم القطرية تخسر 3.3 بليون ريال من قيمتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 20 ساعة في 20 فبراير 2019 - اخر تحديث في 19 فبراير 2019 / 23:51

حققت 61 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اول من أمس ما يعادل 27 شركة من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، واستقرت 4 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 565 بليون ريال بخسارة 3.3 بليون ريال نستبها 0.58 في المئة.



وبالنظر الى الإجماليات، نجد تراجعا في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 14 في المئة الى 263 مليون ريال في مقابل 307 ملايين لليوم السابق، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 19 في المئة الى 8.87 مليون سهم، في مقابل 11 مليون لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 11 في المئة الى 5541 صفقة في مقابل 6237 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة تراجعه، وفقد أمس 0.52 في المئة من قيمته تعادل 52 نقطة هبوطاً الى 9982 نقطة في مقابل 10034 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 3.1 في المئة.

وخالف قطاع الخدمات اتجاه البورصة الهابط بعد ارتفاع مؤشره بنسبة 0.86 في المئة الى 7382 نقطة، تلاه مؤشر التأمين المرتفع 0.16 في المئة الى 2946 نقطة.

وفي المقابل تراجعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر العقارات الهابط 1.91 في المئة الى 2169 نقطة، تلاه مؤشر المصارف بخسارة 0.81 في المئة، ثم مؤشر جميع الاسهم بخسارة نسبتها 0.72 في المئة.

وسجل مؤشر النقل رابع أكبر خسارة نسبتها 0.60 في المئة الى 2154 نقطة تلاه مؤشر العائد الاجمالي بخسارة في المئة الى 17.67 الف نقطة، ثم مؤشر الصناعة الهابط 0.45 في المئة.