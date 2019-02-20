شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية مستقرة مع تقييم المستثمرين محادثات التجارة بين أمريكا والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية فى بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت اليوم الأربعاء بينما يعكف المستثمرون على تقييم أحدث التطورات فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعى 19.06 نقطة، أو 0.07 %، إلى 25872.26 نقطة بينما انخفض المؤشر ستاندر آند بورز500 الأوسع نطاقا 0.71 نقطة، أو 0.03 % إلى 2779.05 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 3.54 نقطة، أو 0.05 5، إلى 7490.31 نقطة.