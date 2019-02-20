شكرا لقرائتكم خبر عن ممتلكات البحرين بصدد جمع 600 مليون دولار من بيع صكوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة من بنك مشارك في ترتيب إصدار للصكوك لشركة ممتلكات البحرين القابضة، أن صندوق الثروة السيادية للبلد الخليجى بصدد جمع 600 مليون دولار من بيع صكوك بعائد قدره 5.625%.
وبدأت ممتلكات التسويق للصكوك في وقت سابق اليوم الأربعاء، بسعر استرشادي مبدئي عند حوالي 6.25 في المئة. واجتذبت عملية بيع الصكوك أوامر اكتتاب بنحو أربعة مليارات دولار.
وتم تعيين بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي وإتش.إس.بي.سي والبحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة.
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