شكرا لقرائتكم خبر عن تجار: أرامكو السعودية ستغلق مصفاة ينبع لصيانة مقررة فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر تجارية اليوم الأربعاء إن شركة أرامكو السعودية تخطط لإغلاق مصفاة ينبع النفطية فى المملكة لمدة شهر اعتبارا من أوائل مارس آذار لصيانة مقررة. ولم ترد أرامكو على الفور على طلب للتعقيب. وشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) هى مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وسينوبك الصينية ، وتكرر المصفاة 400 ألف برميل يوميا من الخام العربى الثقيل.

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