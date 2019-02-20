“أوبر" تسدد ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي بعد اتفاق مع الحكومة

مصراوي - كتب- محمد علاء الدين:

قال مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب لمصراوي، إن شركة أوبر لخدمات نقل الركاب، ستسدد ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي، عن الفترة الماضية، بداية من شهر مايو من العام الماضي، بعد الاتفاق مع المصلحة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الضريبة هي حق الدولة ولابد من تحصيلها، وتم الاتفاق على تقديم تيسيرات في السداد، ولكن سيتم تحصيل إجمالي الضريبة المستحقة".

ولم يفصح المصدر عن تقديرات قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة على أوبر.

وكانت وزارة المالية قالت في بيان يوم الاثنين...