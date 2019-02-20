شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للغزل: ثلاث تحديات تواجه صناعة النسيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع اليوم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس مع المجالس التصديرية المصرية وعدد من المستثمرين ومنهم مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للغزل و النسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة و الفروشات، وخلال الاجتماع قال فريد خميس إن صناعات الأثاث والغزل والنسيج ماتت بفعل فاعل فى السنوات الماضية.

وأضاف قائلا:"يجب أن نضع يدنا فى يد الحكومة تحت لواء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى ان الله وهبه لمصر، مشير الى أنه يجب التنبيه على الحكومة بضرورة عمل ما يريده رجال الصناعة، وإلا فلا أمل فى استعادة مكانة الصناعة وتنشيط الصادرات، لافتا إلى أن اتحاد المستثمرين يضع يده فى يد المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة لتنشيط الصادرات المصرية.\

وقال سيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة لشئون التجارة الخارجية، إن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة بشرط وضعها على قدم المساواة مع الدول الأخرى.

وأكد أن كل ما يصرف لدعم الصادرات يؤول أضعافه للخزانة العامة للدولة وطالب خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم، بوضع مصدرى مصر على قدم المساواة مع المصدرين المنافسين.

من جهته قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة و الفروشات، إن الكيانات التى تمثل صناعة العزل و النسيج مفككة حيث يتحرك كلا بمفرده مما ادى لتراجع هذه الصناعة الهامة لذا لابد من دمج هذه الكيانات معا.

و أضاف طلبة ، خلال اجتماعه اليوم بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن صادرات القطاع انخفضت بنسبة 50% ، حيث سجلت نحو 3 مليارات دولار فيما تجاوزات صادرات بنجلاديش 23 مليار دولار.

و أكد طلبة، أن مصدرين القطاع يواجهوا منافسة غير عادلة بسبب الفائدة البنكية و معدل البطالة ، اذ اننا ننافس دول اسعار الفائدة تصل فيها الى 1% فيما فى مصر تصل الى 20% مشيرا الى وجود الكثير من الاعباء التى تواجه المصدرين.

وأضاف إن الكيانات التى تمثل صناعة العزل و النسيج مفككة حيث يتحرك كلا بمفرده مما ادى لتراجع هذه الصناعة الهامة لذا كان يجب دمج هذه الكيانات معا.

وقال أن صادرات القطاع انخفضت بنسبة 50% ، حيث سجلت نحو 3 مليارات دولار فيما تجاوزات صادرات بنجلاديش 23 مليار دولار.

كما أكد طلبة، أن مصدرين القطاع يواجهوا منافسة غير عادلة بسبب الفائدة البنكية و معدل البطالة ، اذ اننا ننافس دول اسعار الفائدة تصل فيها الى 1% فيما فى مصر تصل الى 20% مشيرا الى وجود الكثير من الاعباء التى تواجه المصدرين.

وقال المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة والفروشات أن الصناعة المصرية تواجه ثلاث تحديات اساسية تعوق انطلاقها، لذا لابد من وجود مجموعة ازمة لحل المشكلة.

أضاف طلبة خلال اجتماع اتحاد المستثمرين، أن المشاكل تتمثل فى وجود آلية للتمويل تمنح الصناع بفائدة مخفضة منوها أن 70% من ارباح البنوك اذون خزانة.

تابع : الصناع يواجهوا الزيادة المضطربة فى تكاليف الانتاج مما يؤدى لحدوث خسائر للمصانع فضلا ديون بعض المصانع للجهات الحكومية مثل التامينات الاجتماعية والتى اغلقت نضف مصانع مصر.

أوضح طلبة، اننا نعانى من عجز فى العمالة المدربة غير المؤهلة رغم أن تعداد سكان مصر بلغ 100 مليون مواطن لدينا تحدى لصناعة بشر فى الفترة القادمة خاصة مع تراجع النمو السكانى فى القارة الاروبية والامريكية وهناك فرصة ايضا لتصدير عمالة للخارج.

وأكد طلبة،أن تم طرح هذه المشاكل خلال لقاءنا برئيس الوزراء والذى ابدى تفهم كبير والاستجابة لمقترحاتنا كمجالس تصديرية.

وقال مجدى طلبة، أن كافة دول العالم تقدم دعم للصادرات مشيرا إلى أن مصر كانت تحقق معدلات نمو فى الصادرات تصل إلى 30% قبل 2010.

وأضاف طلبة، أن الصادرات تواجه مشاكل تمويلية نتيجة غياب التمويل وارتفاع الفوائد الممنوحة على القروض وصعوبة الحصول على التمويلات والزيادة المطردة فى تكاليف الإنتاج فضلا عن نقص العمالة المدربة.

وأضاف أن وزارة الصناعة تعمل الآن على إعداد برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية يتضمن سداد المساندة التصديرية المستحقة لجميع المجالس التصديرية، عن طريق عمل مقاصة لمستحقات المجالس التصديرية مقابل المستحقات الحكومية على هذه المصانع، أو عن طريق منح أذون خزانة للمصدرين، أو السماح للمجالس التصديرية بالاقتراض من البنوك الخاضعة للبنك المركزى، على أن تضمن وزارة المالية هذه البنوك وتسدد اقساطها.

وقال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، إن المساندة التصديرية ليست العائق الوحيد أمام انتعاش الصادرات المصرية وعودتها لمعدلاتها الطبيعية قبل 2010.

وأشار إلى وجود عوائق عديدة تحول دون تنمية معدلات الصادرات المصرية مثل ارتفاع تكلفة الطاقة على المصانع، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فى منظومة تسعير الطاقة حتى تستطيع الشركات زيادة صادراتها للخارج.

ونوه عبد الله إلى ضرورة عمل المصدرين على توسيع القاعدة التصديرية والعمل على إزالة معوقات الصناعة لخلق منتج قابل للتصدير والمنافسة.