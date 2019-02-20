شكرا لقرائتكم خبر عن "دار المعمار ماونتن فيو" الأولى فى قطاعى التطوير العقارى والهندسى بمصر تتسلم جائزة "Top Employer" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة "دار المعمار" القابضة عن فوزها بجائزة Top Employer لأفضل بيئة عمل، لتصبح الأولي في مصر التي تحصل على هذه الجائزة المرموقة في قطاعى التطوير العقارى والهندسى. يقوم على منح هذه الشهادة معهد Top Employers العالمي الذي يشرف على برنامجًا محكمًا لتمكين المؤسسات والشركات من مختلف القطاعات لتقييم بيئة العمل لديهم وبالتالي تحسينها وتطويرها لتحقيق المزيد من الإنتاجية، حيث ساهم هذا البرنامج في تحسين الحياة العملية لأكثر من 5 مليون شخصَا حول العالم في أكثر من 1300 مؤسسة وشركة.

هذا وقد صرح المهندس عمرو سليمان: "نفخر بحصولنا على هذه الشهادة العالمية التي تقيم أداءنا الذي طالما عملنا على تطويره وتحسينه، لتحقيق المزيد من الراحة والإحترافية في بيئة العمل لدينا لإرضاء الموظيفين والعملاء، لإن رؤيتنا ترتكز على تهيئة بيئة العمل المثالية للعاملين لدينا باعتبار كل فردًا منهم شريكنا في مسيرة النجاح التي تهدف إلى تقديم المزيد من الخدمات المتميزة وتحقيق مستويات انتاجية أعلى تتبع أفضل معايير الجودة والإتقان."

واضاف المهندس عمرو سليمان “انعكست اجواء الاحتفال على جميع العاملين بالمجموعة لانهم يشعرون بمدى أهمية انتماءهم لمجموعة دار المعمار كما وان الجائزة تمثل شهادة شخصية لكل موظف تكرمه على جهده في العمل. وتعزز هذه الجائزة من ثقة المجموعة لدى عملاءها كما تعد حافزًا لتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات لهم”

كما لفت المهندس عمرو سليمان أن الشركة تعمل على تحقيق ذلك من خلال نشر أبسط القيم الإيجابية بين الموظفين والتي تتلخص في التعاون والتفاؤل بين فريق العمل، لإن الشركة تصف بيئة عملها بأنها صحية ومرحة، يهدف القائمين عليها إلى نشر الفرحة والأجواء الإجابية بين الموظفين ليصبحوا من المساهمين في نجاح الشركة.

وتقوم الشركة أيضًا بالعمل على دعم العاملين لديها باللبرامج التدريبية والمهارية التي تعمل على تنميتهم وتقدم لهم فرص لحضور المؤتمرات الفعلية والدورات التدريبية والتي تطلعهم على أخر المستجدات في مجالاتهم المختلفة وتساهم في تنمية أدواتهم وطرق عملهم.

يتم منح هذه الشهادة بعد قيام فريقًا متخصصًا من معهد Top Employers بتقييم عدد من الجهات التي تحدد مدى نجاح بيئة العمل وحاجتها إلى التطور في المستقبل مثل إدارة الموارد البشرية وتخطيط ومتابعة القوى العاملة لدى الشركة، بما يتضمنه ذلك من آليات للتعويض والمكافأة وتطوير ثقافة العمل، وتطوير المهارات القيادية لدى الأفراد وإدارة وتقييم الأداء.